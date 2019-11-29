Milan'da forma giyen Giacomo Bonaventura menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi

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Yuto Nagatomo’yla yollarını ayırmaya hazırlanan ve o bölgeye Ricardo Rodriguez’i düşünen Galatasaray’ın gündemine şimdi de bir başka Milan’lı yıldız Giacomo Bonaventura’nın geldiği öğrenildi.

SERİ GERİ GÖNDERİLİRSE...

Bu sezon Serie A devinde yeteri kadar forma şansı bulamayan, 6 maçta sadece 1 gol atan Bonaventura’nın şartların oluşması halinde Ocak ayında Milan’dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, 30 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması bu transferde sarı kırmızılı kulübü bir hayli iştahlandırıyor. Ön libero ve 10 numara oynama yeteneklerine sahip olan İtalyan futbolcu 2014 yılında 7 milyon Euro karşılığında Milan’a transfer olurken, tecrübeli ismin Boban ve Maldini ile yeniden yapılanmaya hazırlanan kulübün gelecek planlarında olmaması Galatasaray ihtimalini bir kat daha fazla artırıyor.

14 kez İtalya Milli Takım forması giyen Giacomo Bonaventura için Fiorentina’nın da devrede olduğu kaydedildi.