Milan üst üste 3. galibiyet: 3-0

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Serie A'nın 3. haftasında Milan, konuk ettiği Spezia'yı 3-0 yenerek, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken, ikinci yarının başında Lorenzo Colombo’nun yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyunun gidişatını yine takımı lehine değiştiren isim oldu.



57. dakikada Rafael Leao’nun attığı golün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, takımının maçta 1-0 öne geçmesini sağladı.



Ev sahibi Milan, 76. dakikada Theo Hernandez, 78. dakikada da yine Rafael Leao ile birer gol daha bularak, Spezia’yı 3-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.



Ligde geçen sezon sonunda yakaladığı çıkışı, bu sezona da yansıtan Milan, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Ayrıca milli futbolcu Çalhanoğlu, takımının son 12 maçında 8 gol atarak başarılı formunu bu müsabakada da sürdürdü.



ATALANTA YİNE GOL OLUP YAĞDI



Serie A'nın 3. haftasındaki diğer karşılaşmalarda, şampiyonluk adayı Inter, ligin flaş ekiplerinden başkent ekibi Lazio ile 1-1 berabere kaldı.



Ligin bir diğer golcü takımı Atalanta ise gollü galibiyet serisine bu hafta Cagliari’yi ekledi. Mavi-siyahlılar, konuk ettiği Cagliari’yi 5-2 yenerek, lige 3'te 3 galibiyetle giriş yapmış oldu.



Milli futbolcu Mert Çetin ile Türk asıllı Koray Günter’in takımı Hellas Verona ise deplasmanda Parma'ya tek golle yenildi. Mert Çetin maçta 86 dakika mücadele ederken, Günter ise 90 dakika sahada kaldı.

Bugünün bir diğer maçında Benevento, Bologna'yı 1-0'lık skorla yendi.

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