Milan taraftarı, Cengiz Ünder'i değil Dani Olmo'yu istiyor

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Yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı bu sezon Roma’da kendisinden beklenen patlamayı tam olarak yapamasa da dünkü Genoa maçında attığı golle yine kalitesini gösteren Cengiz Ünder’in Milan’a transfer olma ihtimali kırmızı siyahlı taraftarların pek de hoşuna gitmedi.
CENGİZ ÜNDER'İ DEĞİL OLMO'YU İSTİYORUZ
Serie A’da son iki haftayı 6 puanla kapatmasına rağmen kadrodan memnun olmayan Milan taraftarları Cengiz Ünder’e soğuk bakarken, gerek sosyal medyada gerekse kulübün forumlarında Dani Olmo isminin yüksek sesle dillendirilmesi dikkatlerden kaçmadı. Boban ve Maldini’nin yaptığı transferleri genel olarak beğenmeyen ve takıma artık gerçekten yıldız futbolcuların gelmesini isteyen Milan camiası iki Sportif Direktörden Cengiz Ünder yerine Dani Olmo’yu talep ederken, Milan’ın İspanyol yıldız için görüşmelere başladığı bildirildi.
Dün Luigi Ferraris Stadı’nda takımının ilk golünü atan ve sahada 88 dakika kalan Cengiz Ünder, eski günlerine geri dönüş sinyalleri verirken, Paulo Fonseca’nın da yıldız futbolcu hakkında görüşlerinin değiştiği ifade edildi.
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Dün Genoa deplasmanında attığı golle Roma taraftarlarını ayağa kaldıran Cengiz Ünder, Milan taraftarlarının hoşuna gitmedi.
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