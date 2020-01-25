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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 07:54
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 07:54

Milan seriye taktı! Üst üste 3. galibiyetlerini aldılar

Milan seriye taktı! Üst üste 3. galibiyetlerini aldılar

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Serie A'da çıkışını sürdüren Milan, Brescia deplasmanından 3 puan çıkartmayı başardı.

İtalya 1. Ligi Serie A'dan 21. hafta mücadelesinde Milan, Brescia deplasmanına konuk oldu.

Mario Rigamonti Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0 kazanarak çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren tek golü Ante Rebic kaydetti. 58. dakikada Rafael Leao'nun yerine oyuna giren Rebic, bu hafta da attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Milan böylelikle üst üste 3 haftadır kazanmayı başardı.

Öte yandan karşılaşmada Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Milan 31 puana yükselirken Brescia ise 15 puanda kaldı.

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