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  3. Milan, milli takımın göz bebeği Zeki Çelik'i gündemine aldı

Milan, milli takımın göz bebeği Zeki Çelik'i gündemine aldı

Milan, milli takımın göz bebeği Zeki Çelik'i gündemine aldı

Milan, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için harekete geçti.

TM Dijital Haber Merkezi

Stefano Pioli’nin gelişiyle yeniden kadro yapılanmasına gidecek olan Milan, milli takımın göz bebeği Zeki Çelik’i gündemine aldı.

AURİER VE ZEKİ ÇELİK MİLAN'IN LİSTESİNDE

Sağ bekte oynayan Calabria’dan beklenen verimi alamayan ve o bölgeye daha dinamik bir oyuncu bakan Milan’ın Lille forması giyen Zeki Çelik’le ilgilendiği öğrenilirken, Sportif Direktör Boban’ın genç futbolcuyu oldukça beğendiği ifade edildi. Dün oynanan Arnavutluk maçında yaptığı bindirmelerle kendisini izleyenleri bir kez daha hayran bırakan Zeki için Serie A devinin Ocak ayında harekete geçeceği kaydedilirken, Pioli’nin şu anda elinde bulunan Calabria’yı çok tutmadığı, ayrıca İtalyan futbolcunun 6 haftada 2 kırmızı kart görmesiyle birlikte oyuncunun iyice gözden düştüğü anlaşıldı.

MİLAN'IN LİLLE YÖNETİMİYLE ARASI İYİ

Daha önce Lille’den Rafael Leao’yu kadrosuna katan Milan yönetiminin Fransızlarla yakın ilişki içerisinde olduğu vurgulanırken, Başkan Gerard Lopez’in Zeki Çelik için 20 milyon Euro isteyeceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 36 maçta 1 gol 5 asist yapan 22 yaşındaki yetenekli oyuncu bu sezon 9 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

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