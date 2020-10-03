Milan milli futbolcu Ozan Kabak için devrede

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, transfer rotasını yeniden Ozan Kabak'a yöneltti.
La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Ozan Kabak transferi için Schalke 04 ile görüşmelere başladı. Ozan'ın menajerleri, Milan yönetimiyle de buluştu.
Rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 4 maçla cezalandıran milli futbolcu için resmi teklif iletildi.
3 gündür süren pazarlıkta Schalke'nin 25 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi. Ozan'ı 1 yıl daha tutmak isteyen Alman ekibinin direncini kırmaya çalışan Milan bunu başaramazsa alternatif isimlere yönelecek. B planı için ise Chelsea'den Rüdiger gösterildi.
Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.
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İtalya Ligi Serie A devi Milan, Schalke'de oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.