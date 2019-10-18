Milan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'yü kadroya katmak için girişimlere başladı

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Milli takımda oynadıkları futbolla büyük beğeni toplayan ve Avrupa’nın dev kulüplerini harekete geçiren Merih Demiral – Çağlar Söyüncü için Milan devreye girdi.

MİLAN'IN DEFANSI ÇAĞLAR VE MERİH'TEN OLUŞACAK

7.haftası geride kalan ve uzun yıllar bir türlü istenilen defans dörtlüsünü yakalayamayan Milan’ın defansın ortasında Merih – Çağlar ikilisini buluşturmayı hedeflediği öğrenilirken, Sportif Direktör Boban’ın yıldız futbolcular harekete geçtiği belirtildi. Yaz ayı transfer döneminde Ozan Kabak’ı Schalke’ye kaptıran Milan’ın bu sefer aynı hatayı yapmak istemediği kaydedilirken Stefano Pioli ile değişime gidecek olan dev kulübün Romagnoli – Musacchio’dan vazgeçip Merih ve Çağlar’la stoper sorununu çözmeyi istediği bildirildi.

Hem milli takımda hem de Leicester formasıyla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü için girişimlere başlayacak olan Milan’ın bu transferde biraz zorlanacağı anlaşılırken, Bonucci ve De Ligt’in arkasında bekleyen Merih transferinin gerçekleşme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğu ifade edildi.