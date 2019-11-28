Milan, Merih Demiral transferi için Ricardo Rodriguez'in satışına odaklandı

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Galatasaray – Başakşehir maçında Ricardo Rodriguez’in menajeriyle görüşme yaptığı iddia edilen sarı kırmızılı yönetime Milan’dan kötü haber geldi.

MERİH İÇİN RODRİGUEZ’DEN PARA GELMESİ LAZIM

Yuto Nagatomo’yla yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray’ın Milan’da formasını Theo Hernandez’e kaptıran Ricardo Rodriguez için girişimlere başladığı kaydedilirken, Serie A devinin verdiği yanıtın yönetimi bir hayli sıkıntıya soktuğu belirtildi. Boban ve Maldini’yle kabuK değiştiren Milan’ın yeniden kadro mühendisliğine gideceği bildirilirken, kulübün Merih Demiral transferine kaynak sağlamak için Ricardo Rodriguez’den gelecek paraya odaklandığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER FATİH TERİM İLE MALDİNİ ARASINDA OLACAK

Galatasaray’ın satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği İsviçreli sol bek Süper Lig’e gelmeye son derece sıcak bakarken, görüşmelerin Fatih Terim ve onun eski öğrencisi Maldini arasında yapılacağı ifade edildi. 2017 yılında 18 milyon Euro karşılığında Milan’a gelen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 4 maçta görev aldı.