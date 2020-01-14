Milan kaleci Asmir Begovic'i resmen açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Öncelik forvet Öncelik forvet DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.

'Biz de kazanmalıyız' 'Biz de kazanmalıyız' Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”

Mert'te son tango Mert'te son tango G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü Fenerbahçe'ye 21'lik golcü Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.

Yasada ağır cezalar bulunuyor Yasada ağır cezalar bulunuyor Başkanlar borçtan sorumlu olacak. Şike suçundan ceza alanlar ömür boyu spordan men edilecek.

'Yöneticiler liyakatli olsun' 'Yöneticiler liyakatli olsun' Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”