Milan ile Roma'nın gol düellosunda kazanan yok

İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Milan ile ROma karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in golüyle öne geçen Milan'a 14. dakikada Dzeko'nun golü beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
47. dakikada Saelemaekers'in golü Milan'ı ikinci kez öne geçirdi ve takımını öne geçirdi. 71. dakikada Roma penaltı kazanırken Veretout skoru 2-2 yapıp yeniden beraberliği yakaladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTI KAZANDIRDI
Dakikalar 79'u gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun kazandırdığı penaltıyı 79. dakikada Zlatan Ibrahimovic gole çevirerek Milan'ı 3. kez öne geçirdi. 84. dakikada Kubulla'nın golü yeniden skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda hareketli anlar geçmesine rağmen skor değişmedi ve mücadele 3-3 sona erdi.
Bu skorun ardından Milan 4'te 4 ile başladığı sezonun ilk puan kaybını yaşadı ve 13 puana yükseldi. Roma ise 8 puana çıktı.
Süper Lig 6. hafta kapanış maç gecesinde Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı 3-2 kazandı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklama yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, maç içinde lehlerine verilmeyen bir penaltılarının olduğunu belirterek, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık." dedi.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.