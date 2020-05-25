  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:16
  • |
  • Son Güncelleme:

Milan, Götze'nin peşinde

Milan, Götze'nin peşinde

Paylaş

Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan Mario Götze için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu öğrenildi.

Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund’da yıldız isim Mario Götze, 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan’ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan’ın, Götze’den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.

Milan’ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

UNAM Pumas Başkanı Jesus Ramirez: Alan Mozo için Galatasaray'dan teklif gelmedi

title

Polonya Futbol Federasyonu'ndan 'maçlar seyircili oynansın' talebi

title

Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Dortmund'un konuğu Bayern
Dortmund'un konuğu Bayern

Dortmund'un konuğu Bayern

Avrupa'nın büyük ligleri arasında koronavirüs salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. Bundesliga'da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28'inci haftasında 2'nci sıradaki Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'i konuk edecek. Sarı-siyahlılar, 61 puanlı Münih ekibinin 4 puan gerisinde bulunuyor.

Ve Mert Hakan ilk kez açıkladı! Cimbom'a mı gidiyor, Fener'e mi?
Ve Mert Hakan ilk kez açıkladı! Cimbom'a mı gidiyor, Fener'e mi?

Ve Mert Hakan ilk kez açıkladı! Cimbom'a mı gidiyor, Fener'e mi?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler
Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler

Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler

Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Lugano'dan yıllar sonra gelen itiraf
Lugano'dan yıllar sonra gelen itiraf

Lugano'dan yıllar sonra gelen itiraf

Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Sarı-Lacivertlilerdeki günlerine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin öfke kustu: Kariyerimi bitirdi
Caner Erkin öfke kustu: Kariyerimi bitirdi

Caner Erkin öfke kustu: Kariyerimi bitirdi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer'in İnter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.

Deivid de Souza sürprizi! Sportif direktör oluyor
Deivid de Souza sürprizi! Sportif direktör oluyor

Deivid de Souza sürprizi! Sportif direktör oluyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, Cruzeiro'nun yeni sportif direktörü oluyor.

Galatasaray'dan teklif geldi mi? Başkan açıkladı
Galatasaray'dan teklif geldi mi? Başkan açıkladı

Galatasaray'dan teklif geldi mi? Başkan açıkladı

Son günlerde adı Galatasaray'la anılan sağ bek Alan Mozo'nun kulübü UNAM Pumas'ın başkanı Jesus Ramirez'den çarpıcı açıklamalar geldi. Ramirez, “Mozo'nun Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.