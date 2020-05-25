Milan, Götze'nin peşinde

Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund’da yıldız isim Mario Götze, 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan’ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan’ın, Götze’den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.
Milan’ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.
Avrupa'nın büyük ligleri arasında koronavirüs salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. Bundesliga'da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28'inci haftasında 2'nci sıradaki Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'i konuk edecek. Sarı-siyahlılar, 61 puanlı Münih ekibinin 4 puan gerisinde bulunuyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Sarı-Lacivertlilerdeki günlerine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer'in İnter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, Cruzeiro'nun yeni sportif direktörü oluyor.
Son günlerde adı Galatasaray'la anılan sağ bek Alan Mozo'nun kulübü UNAM Pumas'ın başkanı Jesus Ramirez'den çarpıcı açıklamalar geldi. Ramirez, “Mozo'nun Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor” dedi.