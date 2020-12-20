Milan durdurulamıyor! Son kurban Sassuolo

İtalya Serie A 13. hafta maçında Milan, sezonun iyi bir başlangıç yapan Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İki hafta sonra galip gelen kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller Rafael Leao ve Theo Hernandez'den geldi.
Leao'nun maçın 6.2 saniyesinde kaydettiği gol İtalya Serie A tarihinin en erken golü oldu. 89 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, bu tarihi golün de asistini yaptı. Ev sahibi ekibin tek sayısı 89'da Domenico Berardi'den geldi. Mert Müldür 61'de oyuna dahil oldu.
2-1'lik skorla sahadan ayrılan Milan, Inter'in önünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor.
DETAY
• Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi.
• Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.
Serie A'nın 13. Hafta mücadelesinde lider Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oluyor. Maça fırtına gibi başlayan Milan, henüz 6.2'inci saniyede Rafael Leao'nun ayağından bulduğu golle 19 yıllık Serie A rekorunu kırdı. Tarihi golün asistini ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.
İtalya Serie A'da lider Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup unvanını sürdürdü.
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