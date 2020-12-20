Milan durdurulamıyor! Son kurban Sassuolo

İtalya Serie A'da lider Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup unvanını sürdürdü.

İtalya Serie A 13. hafta maçında Milan, sezonun iyi bir başlangıç yapan Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İki hafta sonra galip gelen kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller Rafael Leao ve Theo Hernandez'den geldi.

Leao'nun maçın 6.2 saniyesinde kaydettiği gol İtalya Serie A tarihinin en erken golü oldu. 89 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, bu tarihi golün de asistini yaptı. Ev sahibi ekibin tek sayısı 89'da Domenico Berardi'den geldi. Mert Müldür 61'de oyuna dahil oldu.

2-1'lik skorla sahadan ayrılan Milan, Inter'in önünde liderliğini sürdürdü.