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  3. Milan, Dayot Upamecano transferi için Hakan Çalhanoğlu'nu takasta kullanmak istiyor

Milan, Dayot Upamecano transferi için Hakan Çalhanoğlu'nu takasta kullanmak istiyor

Milan, Dayot Upamecano transferi için Hakan Çalhanoğlu'nu takasta kullanmak istiyor

Leipzig forması giyen Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmak isteyen Milan, bu transfer için Hakan Çalhanoğlu’nu takasta kullanmak istiyor.

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiaya yer verildi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce yöneldiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic'in transferlerinin zor olması nedeniyle yönünü Almanya'ya çevirdi.

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması sebebiyle yeniden Bundesliga'ya dönmeye sıcak bakan Hakan, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 49 maça çıkmış ve beş gol, dokuz asistle mücadele etmişti.

HEDEF UPAMECANO!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Leipzig forması giyen Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İtalyan ekibinin, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olması nedeniyle maliyeti düşürmek için milli yıldızı takas teklifinde bulunacağı belirtildi.

(Fotomaç)

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