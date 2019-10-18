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  3. Milan, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'yi istiyor

Milan, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'yi istiyor

Milan, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'yi istiyor

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Elneny Ocak’ta takımdan ayrılabilir. Mısırlı oyuncunun menajeri Nazmy, Milan’ın Elneny’e ciddi olarak talip olduğunu açıkladı.

Kartal'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin Milan'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak yıldız futbolcunun menajeri Alaa Nazmy, Mısır'da yayım yapan Time Sport kanalına konuştu. Nazmy, 27 yaşındaki ön liberoyu, geçtiğimiz sezon Ocak ayında Milan ve Roma’nın istediğini dile getirerek, “Neny o zaman birçok teklif olmasına rağmen kulübü Arsenal’de kaldı. Bu yaz da oyuncuya pek çok takımdan teklif geldi” şeklinde konuştu. 

OCAK LİSTESİNİN TEPESİNDE

Leicester City, West Ham United ve Valencia’nın Elneny’i istediğini ancak bunların içinden Arsenal'le anlaşmayı başaran kulübün Beşiktaş olduğunu vurgulayan Nazmy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elneny, Ocak ayı için Milan'ın transfer listesinin en üstünde. Bununla birlikte önümüzdeki günlerin neler getireceğini bekliyoruz. Kendisi, Beşiktaş'tan ayrılabilir veya sözleşmesi bitene kadar takımda kalabilir. Unai Emery, zaten Elneny’den kendisi geliştirmesini istedi, hala Arsenal’de oynama ihtimali çok güçlü.

(Güneş)

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