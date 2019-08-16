Milan, Başakşehir'in 19 yaşındaki genç yıldızını istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi şok! Kadroya alınmadı Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi şok! Kadroya alınmadı Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mirin, takımdan ayrılmak istemeyince Sivas maçının kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'un yıldızına övgü yağdırdı: 'Ondan başka transfer tanımam' Trabzonspor'un yıldızına övgü yağdırdı: 'Ondan başka transfer tanımam' Star gazetesi yazarı Ali Sami Alkış, Trabzonspor'un yeni golcüsüne övgü yağdırdı...

Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.

Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor? Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor? Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını yazdı.

Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular ABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. ABD basınından Washington Post gazetesinin haberine göre, DC United'ın Mesut'un menajeri Erkan Söğüt ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.

Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.