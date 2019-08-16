Milan, Başakşehir'in 19 yaşındaki genç yıldızını istiyor

Başakşehir'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Çelik'in peşinde İtalya Serie A ekiplerinden Milan düştü.
İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, kırmızı-siyahlı ekip, 2000 doğumlu oyuncuyu izledi ve beğendi. Milan yetkililerinin oyuncunun menajeri ile temasa geçerek teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.
Başakşehir'de sadece geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Hayatspor ile oynanan mücadelede forma giyen genç oyuncu, U21 ve U19 takımlarında ise 51 maçta oynadı.
(Sporx)
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mirin, takımdan ayrılmak istemeyince Sivas maçının kadrosuna alınmadı.
Star gazetesi yazarı Ali Sami Alkış, Trabzonspor'un yeni golcüsüne övgü yağdırdı...
Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.
Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını yazdı.
ABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. ABD basınından Washington Post gazetesinin haberine göre, DC United'ın Mesut'un menajeri Erkan Söğüt ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.
Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...