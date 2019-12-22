Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Milan, Atalanta karşısında hezimet yaşadı

Milan, Atalanta karşısında hezimet yaşadı

Milan, Atalanta karşısında hezimet yaşadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı 5-0 yendi.

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 10. dakikada Alejandro Dario Gomez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'le skoru 2-0'a getirirken, iki dakika sonra Josip Ilicic farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ilicic, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza atarken, 83. dakikada Milan ağlarını havalandıran Luis Muriel, maçın sonucunu 5-0 olarak belirledi.

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31'e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.


Burcu'nun adı yetti! Berrak'ı çıldırtan soru
Düğüne kaza rötarı 
Hamarat İrem'den Karadeniz yemekleri
Hayali kız çocuklarını okutmak 
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
<p>Karadeniz´in iç kesimlerinde yetişen ve dere yataklarındaki defne ağaçlarından toplanan yapraklar

İnternette Görüp Üretmeye Başladı! Şimdi Paraya Para Demiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!