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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 09:22
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Mikel Arteta, Mesut Özil'i açıkladı

Mikel Arteta, Mesut Özil'i açıkladı

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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Adı son dönemde Fenerbahçe ile daha sık anılmaya başlanan Mesut Özil'in Arsenal'deki durumunun, artık daha da netleştiği konuşuluyor. Haftalık 350 bin Pound kazancıyla kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu konumundaki Mesut, İngiliz ekibinin hocası Mikel Arteta tarafından Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti.

"YENİ OYUNCULAR ALMAK İÇİN ELDEKİLERİN GİTMESİ GEREK"

Arteta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut'la ilgili sorulara, "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YA GİDECEK YA KİRALANACAK

Arteta, devre arasında bazı oyuncuların kiralanacağını bazılarıyla ise yolları tamamen ayıracaklarını belirterek, "Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak" diye konuştu.

Ada basınında Sokratis'in, Fenerbahçe ile anlaştığı yazılırken, Mesut'a ise Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya ve Almanya'dan teklifler geldiği vurgulandı.

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