Mikel Arteta, Mesut Özil'i açıkladı

Adı son dönemde Fenerbahçe ile daha sık anılmaya başlanan Mesut Özil'in Arsenal'deki durumunun, artık daha da netleştiği konuşuluyor. Haftalık 350 bin Pound kazancıyla kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu konumundaki Mesut, İngiliz ekibinin hocası Mikel Arteta tarafından Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti.
"YENİ OYUNCULAR ALMAK İÇİN ELDEKİLERİN GİTMESİ GEREK"
Arteta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut'la ilgili sorulara, "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
YA GİDECEK YA KİRALANACAK
Arteta, devre arasında bazı oyuncuların kiralanacağını bazılarıyla ise yolları tamamen ayıracaklarını belirterek, "Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak" diye konuştu.
Ada basınında Sokratis'in, Fenerbahçe ile anlaştığı yazılırken, Mesut'a ise Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya ve Almanya'dan teklifler geldiği vurgulandı.
'Topu dağıtma zahmetinde bile bulunmadılar'
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı. Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen futbolcuyu canlı yayında açıkladı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan beraberlik moralleri alt üst ederken maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao'nun 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, taraftarın sosyal medyada sabrını taşıran olay oldu. Kolombiyalı müzmin sakat, Twitter'da "Trending Topics" (TT) listesine girdi.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.