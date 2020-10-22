Mikel Arteta: Mesut Özil kararı tamamen futbolla alakalı, vicdanım rahat

Mikel Arteta konuyla ilgili "Mesut Özil konusu hakkında söyleyebileceğim tek şey, kararın tamamen futbol ile alakalı olduğu. Ben takımım adına en iyi Mesut'u görmek istedim ancak o buna bazen yaklaşsa da başaramadı. Vicdanım rahat çünkü ona adil davrandım." ifadelerini kullandı.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de 6. hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Geleneği olan büyük bir takım geliyor. Biz tabii ki de kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Bunun için gereken ne varsa çalışıyoruz” dedi.
A Milli Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor ile Akhisarspor arasındaki mücadeleyi takip etti.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in seçim açıklamasının ardından muhalefette 2 aday şimdiden belirlendi.