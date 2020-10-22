Mikel Arteta: Mesut Özil kararı tamamen futbolla alakalı, vicdanım rahat

Arsenal Teknik Direkörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in İngiltere Premier Lig kadrosuna neden alınmadığıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Genç antrenör, ‘Karar tamamen futbolla alakalı' dedi.

Mikel Arteta konuyla ilgili "Mesut Özil konusu hakkında söyleyebileceğim tek şey, kararın tamamen futbol ile alakalı olduğu. Ben takımım adına en iyi Mesut'u görmek istedim ancak o buna bazen yaklaşsa da başaramadı. Vicdanım rahat çünkü ona adil davrandım." ifadelerini kullandı.

