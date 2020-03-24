Mikel Ada'ya dönüyor

Trabzon'dan koronavirüs nedeniyle ayrılan Njieryalı, İngiltere'ye dönmeyi düşünüyor

AKŞAM

Trabzonspor ile olan sözleşmesini koronavirüs nedeniyle fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel İngiltere’ye dönmeyi düşünüyor. İngiliz basınına konuşan tecrübeli oyuncu “Şu anda kariyerimdeki yeni sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum ama aileme yakın olmak istiyorum. İngiltere? Neden olmasın. Hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Obi Mikel, eşinin ‘Anneler günü’nü de kutladı. Mikel, eşi için sosyal medya hesabından “Anneler günün kutlu olsun aşkım. Sen bu aileyi ayakta tutan kayasın. Sensiz hiçbir şey yapamazdık. Yeniden evde ve senin yanında olmak harika” ifadelerini kullandı.

MILAN SÖRLOTH'U İSTİYOR

İtalyan basını, İbrahimovic’in ayrılması durumunda Milan’ın, Napoli’den Milik ya da Trabzonspor’dan Sörloth’u transfer edeceğini yazdı. İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Sörloth’un, 6 milyon euroluk satın alma hakkı Trabzonspor’da bulunuyor. Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon euro.