Mikel Ada'ya dönüyor

AKŞAM
Trabzonspor ile olan sözleşmesini koronavirüs nedeniyle fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel İngiltere’ye dönmeyi düşünüyor. İngiliz basınına konuşan tecrübeli oyuncu “Şu anda kariyerimdeki yeni sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum ama aileme yakın olmak istiyorum. İngiltere? Neden olmasın. Hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Obi Mikel, eşinin ‘Anneler günü’nü de kutladı. Mikel, eşi için sosyal medya hesabından “Anneler günün kutlu olsun aşkım. Sen bu aileyi ayakta tutan kayasın. Sensiz hiçbir şey yapamazdık. Yeniden evde ve senin yanında olmak harika” ifadelerini kullandı.
MILAN SÖRLOTH'U İSTİYOR
İtalyan basını, İbrahimovic’in ayrılması durumunda Milan’ın, Napoli’den Milik ya da Trabzonspor’dan Sörloth’u transfer edeceğini yazdı. İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Sörloth’un, 6 milyon euroluk satın alma hakkı Trabzonspor’da bulunuyor. Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon euro.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.