Mike Tyson, Türkiye'de dövüşebilir

Efsane boksör Mike Tyson’ın ringlere geri döneceğini açıklamasının ardından bir süredir rakip arayan ve her maç öncesinde Türkiye’de yaptığı hazırlıklarla bilinen WBA Dünya Şampiyonu, Müslüman boksör Mahmoud ’Manuel’ Charr, Tyson’la görüşmelere başladı. Bu maçı Türkiye’de oynamak istediklerini söyleyen Charr, "Türkiye’de şirketleri olan menajerim Christian Jager da Türkiye’yi çok seviyor. Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management’in menajeri Christian Jger ve Bernd Trendelkamp bu karşılaşmayı onaylayarak, Amerika’daki avukatları Pat English aracılığıyla (Dünya Boks Birliği) WBA’ya ilettiler" ifadelerini kullandı.
JAGER: "TEKLİFİMİZİ İLETTİK"
Christian Jager, Charr için rakip arayışı içinde olduklarını ifade ederek, "2017 yılında kazandığımız WBA Dünya Şampiyonluğu kemerini çeşitli aksilikler nedeniyle bir türlü savunamadık. Dünya Doping Kurulu’nun hatalı test kararı ve ardından korona virüs krizi, yaptığımız tüm planları alt üst etti. Bu durum bize çok zaman kaybettirdi ancak şimdi her şeye hazırız. Boksun duayeni Mike Tyson’a teklifimizi ilettik. Tyson’un formunun çok iyi olduğu gözleniyor. Yeniden dünyaya güzel bir boks ziyafeti çektirmek için bizi çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.
TRENDELKAMP: "MAÇA HAZIRIZ"
Mahmoud ’Manuel’ Charr’ın promotörü Bernd Trendelkamp da uyuyan devin uyandığını belirterek, "Tyson’un yayınladığı son videolarda içindeki savaşçı ruhun yeniden uyandığını ve tekrar ringlere dönmek istediğini açıklaması bizi çok heyecanlandırdı. Böyle bir efsaneye karşı ringe çıkmak isteriz. Sanırım önce 4 rauntluk bir yardım maçı yapacak. Ardından bizim WBA 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkabilir. Şu an Charr’ın elinde olan WBA dünya şampiyonluk kemerini daha önce 11 kez Mike Tyson ve 13 kez Muhammed Ali kazanmıştı" diye konuştu.
VEDAT ALYAZ: "TYSON 53 YAŞINDA"
Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management’in Basın Danışmanı Vedat Alyaz, Tyson’un 15 yıldır ringe çıkmadığını belirterek, "2003 yılında iflas ettiğini açıklayan Mike Tyson, o güne kadar 300 milyon dolar kazanmıştı. En son 11 haziran 2005’te İrlandalı Kevin McBride’a karşı ringe çıkı ve kondisyonu düşük olduğu için kendisinden 15 cm uzun olan genç rakibi karşısındaki raunt arasında maça devam edemeyeceğini açıkladı. Bu karşılaşmadan beş buçuk milyon dolar kazanan Tyson’u 20 bin kişi izlemişti. Fırsat buldukça Türkiye’ye gelen 35 yaşındaki Müslüman boksör Mahmoud Charr bu maça çıkmayı çok istiyor. Kendisi Türkiye aşığı ve daha önce iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti" dedi.
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.
Beşiktaş'ın iki yıldızı kaptan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, menajerleri Nejdet Ergezen'in ismini TFF kayıtlarından sildirdi. Ergezen, Beşiktaş'la yaşadığı sıkıntılar nedeniyle gündem olmuştu.
Koronavirüs pandemisi futbolda rekabeti durdursa da transferde rekabet tam gaz sürüyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Trabzonspor ve Beşiktaş da rekabeti transfer çalışmalarına taşıyan kulüpler arasında. İki kulüp flaş bir ismi gündemlerine almışlardı. Beşiktaş'ın çok istediği futbolcuda transfer düellosunu kazanan ise bordo-mavililer oldu. Fırtına'nın bu transferi takas yöntemiyle gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar...