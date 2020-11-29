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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 09:47
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Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan çıkmadı

Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan çıkmadı

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54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.

54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.

15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında dengeli bir oyun ortaya koydu.

8 raund süren mücadelede sık sık sarılmaların yaşanması dikkat çekerken iki ismin de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi maçın notları arasında girdi.

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