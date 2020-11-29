Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan çıkmadı

54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.
15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında dengeli bir oyun ortaya koydu.
8 raund süren mücadelede sık sık sarılmaların yaşanması dikkat çekerken iki ismin de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi maçın notları arasında girdi.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası için "Şampiyonluk yarışında olup olmamak Fatih Terim'in elinde. Çünkü Fatih Terim'in formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor." dedi.
Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.