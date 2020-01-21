Miha Zajc'ta dananın kuyruğu bu hafta kopuyor

Sarı-lacivertlilerin 4 milyon Euro'nun altına düşmemesi sonrası fiyat artıran Brescia, transfere son noktayı kısa süre içerisinde koyacak.
Oyuncunun herhangi bir sağlık sorununun çıkmaması nedeniyle İtalyanların Zajc konusunda transfere sıcak baktığı kaydedildi. Takımla çalışmalara başlayan Zajc, oynanan Gaziantep maçında yer almamıştı.
(Sabah)
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