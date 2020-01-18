Miha Zajc transferinde Brescia ile anlaşan Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor

Taraflar, 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonu için İtalyan ekibi 3 milyon Euro önerirken, Fenerbahçe 4 milyon Euro istemişti.
İki kulübün 3.5 milyon Euro’da el sıkışması ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
(Fanatik)
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Sloven futbolcunun Brescia’ya transferi artık an meselesi. İtalyan ekibiyle kıran kırana süren pazarlıklarda sona gelindi.
BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”
Beşiktaş'ın önemli isimleri Elneny ve Victor Ruiz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekerlerken bu durumun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabilecekleri belirtildi.
DANİMARKA gazetesi BT’nin haberine göre; Brentford, Emre Mor için Galatasaray’la yaptığı görüşmeleri sonlandırdı.
BREZİLYA’NIN Palmeiras takımının golcüsü Deyverson’a Fenerbahçe’nin talip olduğu öne sürüldü.