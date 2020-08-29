Miha Zajc, Fortuna Sittard'a

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın takımı Fortuna Sittard, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.Daha önce Kayserispor’dan orta saha oyuncusu Ben Rienstra’yı transfer eden Hollanda ekibi, şimdi de gözünü Fenerbahçe’nin Sloven futbolcusu Miha Zajc’a dikti.
26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalan Fortuna Sittard, Sarı-Lacivertliler’in cevabını bekliyor. Geçtiğimiz sezon F.Bahçe’de toplam 17 maça çıkan Miha Zajc, 2 gol-1 asistlik performans sergiledi. Büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcu, geçirdiği ağır sakatlıklar sonrasında beklenen çizgiye gelememişti.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.