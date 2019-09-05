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Miha Zajc: Forma için savaşacağım

Miha Zajc: Forma için savaşacağım

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin hedeflediği başarıya katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Transfer döneminde ismi Rus kulüpleriyle anılan Zajc, F.Bahçe'de kaldığı için mutlu olduğunu söylediği.

Formayı kapmak için elinden geleni yapacağını belirten Sloven futbolcu, "Takımda çok iyi bir hava var. Herkes başarıyı düşünüyor. Ben de hedeflenen başarıya katkıda bulunacağım" dedi.

Zajc, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Empoli'den sarı-lacivertlilere katılmıştı.

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