Miha Zajc: Forma için savaşacağım

Transfer döneminde ismi Rus kulüpleriyle anılan Zajc, F.Bahçe'de kaldığı için mutlu olduğunu söylediği.

Formayı kapmak için elinden geleni yapacağını belirten Sloven futbolcu, "Takımda çok iyi bir hava var. Herkes başarıyı düşünüyor. Ben de hedeflenen başarıya katkıda bulunacağım" dedi.

Zajc, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Empoli'den sarı-lacivertlilere katılmıştı.