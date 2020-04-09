Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık

SPOR GÜNDEMİ

Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi! Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi! Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”

Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.

'Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık' 'Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık' Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.