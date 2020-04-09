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aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 13:16
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 13:16

Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık

Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık

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Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Futbolcu açıklamalarında, "La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık." ifadelerini kullandı.

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'Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık'
'Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık'

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Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

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