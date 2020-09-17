Middlesbrough Teknik Direktörü Neil Warnock, koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hamlelerine başladı.

Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.

Ali Koç ve Emre'den Muriqi'ye duygusal veda

İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Koç ve Belözoğlu, Vedat için veda konuşması yaparken, başarılı golcü de herkese teşekkür etti.