Mick Schumacher şampiyon olarak Formula 1'e geçti

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Formula 2'de Prema Racing takımıyla yarışan Mick, bu sezon koşulan 12 yarışta topladığı 215 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Mick Schumacher, gelecek sezon Formula 1'de yer alan Haas takımıyla yarışacak.
Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.
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Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.