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  3. Michy Batshuayi transferi için kaynak bulundu

Michy Batshuayi transferi için kaynak bulundu

Michy Batshuayi transferi için kaynak bulundu

Fenerbahçe, transferde asıl bombayı sona saklıyor. Sarı- Lacivertliler, Chelsea'nin 25 yaşındaki golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmakta oldukça kararlı. İngiltere'de transferin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'u bekleyecek olan Fener, sonrasında Chelsea'nin kapısını çalacak.

DAMIEN COMOLLI YÖNETİYOR

Sportif Direktör Damien Comolli'nin yönettiği operasyonda Fenerbahçe, elden çıkaracağı oyuncularla Belçikalı yıldızın transferini bitirecek ve ortalık yıkılacak.

ONLARIN SATIŞI BEKLENİYOR

Eljif Elmas, Jailson ve Miha Zajc'ı elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe buradan gelecek parayla Batshuay için teklifte bulunacak.

36 MAÇTA 9 GOL

Chelsea'nin yıldızı Batsuhayi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Genç yıldız geçen sezon 36 maçta 9 gole imza attı.

REKOR KIRMIŞTI

Batshuayi 2016 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan İngilizler'in dev ekibi Chelsea'ye 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Belçikalı yıldız, Chelsea'de devamlılık sağlayamadı. Londra ekibi tarafından başka takımlara kiralandı.

26 KEZ MİLLİ OLDU

Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda 26 kez oynadı. Genç yıldız, bu maçlarda 13 gol attı. Genç oyuncu rakip savunmaları yıpratıcı özelliğiyle tanınıyor.

43 MAÇTA 12 GOLÜ VAR

Michy Batshuayi, Premier Lig'de toplam 43 maçta forma giydi. 25 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

(Takvim)

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