Michy Batshuayi transferi için kaynak bulundu
Fenerbahçe, transferde asıl bombayı sona saklıyor. Sarı- Lacivertliler, Chelsea'nin 25 yaşındaki golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmakta oldukça kararlı. İngiltere'de transferin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'u bekleyecek olan Fener, sonrasında Chelsea'nin kapısını çalacak.
DAMIEN COMOLLI YÖNETİYOR
Sportif Direktör Damien Comolli'nin yönettiği operasyonda Fenerbahçe, elden çıkaracağı oyuncularla Belçikalı yıldızın transferini bitirecek ve ortalık yıkılacak.
ONLARIN SATIŞI BEKLENİYOR
Eljif Elmas, Jailson ve Miha Zajc'ı elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe buradan gelecek parayla Batshuay için teklifte bulunacak.
36 MAÇTA 9 GOL
Chelsea'nin yıldızı Batsuhayi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Genç yıldız geçen sezon 36 maçta 9 gole imza attı.
REKOR KIRMIŞTI
Batshuayi 2016 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan İngilizler'in dev ekibi Chelsea'ye 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Belçikalı yıldız, Chelsea'de devamlılık sağlayamadı. Londra ekibi tarafından başka takımlara kiralandı.
26 KEZ MİLLİ OLDU
Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda 26 kez oynadı. Genç yıldız, bu maçlarda 13 gol attı. Genç oyuncu rakip savunmaları yıpratıcı özelliğiyle tanınıyor.
43 MAÇTA 12 GOLÜ VAR
Michy Batshuayi, Premier Lig'de toplam 43 maçta forma giydi. 25 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
(Takvim)