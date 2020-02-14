Michael Schumacher'in son halinin basına sızdırıldığı ve 1 milyon pound istendiği iddia edildi

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve fotoğrafın yayınlanmaması için para istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Alp Dağları'nda geçirdiği kaza sonrasında yıllardır komada olan Michael Schumacher'in tedavisi halen sürüyor. Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili henüz açıklanan bir değişim yok. Fakat Schumacher hakkında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Michael Schumacher'in son haline ait bir görüntünün basına sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha da ilginci, bu görüntü için 1 milyon pound (Yaklaşık 7 milyon 900 bin TL) istendiği iddia edildi.

Alman yarış pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında kayak kazası geçirmiş ve bitkisel hayata girmişti. Geçtiğimiz aylarda Michael Schumacher'in beyin doktoru üzücü bir açıklama yapmış ve Michael Schumacher'in bitkisel hayattan çıksa dahi eskisi gibi olmayacağını duyurmuştu. Açıklamaya kas ve iskelet sistemindeki deformeler Michael Schumacher'in bedenini değiştirmişti. Ünlü pilota kök hücre tedavisi uygulandığını ancak bu tedavinin iyileştirme değil hayatta tutma amaçlı olduğunu söylemişti.

Bu açıklama sonrasında başarılı Formula pilotu Michael Schumaher'in son hali oldukça merak edilir olmuştu. Gündemde yaşanan fotoğraf sızdırılması olayı ise sadece Michael Schumacher'in hayranlarının değil, tüm dünyanın merakını tetikledi.

Fotoğrafın Michael Schumacher'in Cenevre'deki evinde yatakta yatarken yattığı iddia ediliyor. İddia ortaya çıkar çıkmaz Michael Schumacher'in eşi ve ailesi harekete geçti ve polise bu fotoğrafı bulma çağrısında bulundu. Olayla ilgili açılan soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.