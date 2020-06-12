Michael Schumacher'in ameliyat edileceği iddiasına ailesinden cevap geldi

Alp Dağları'nda kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır komada olan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman pilotun yeniden ameliyat edileceği öne sürülürken Schumacher'in ailesi, operasyonun koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.



Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise efsanevi pilot için hayranlarından sabırlı olmalarını istemiş ve "Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

AMELİYAT İDDİASI

Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, İsviçre'ye götürüldüğü ve tedavisine orada devam ettiği ortaya çıkmıştı.

İtalyan basını ise geçtiğimiz günlerde Fransız kardiyolog Dr. Philippe Menasche tarafından yeniden ameliyat edileceğini iddia etmişti.

AİLESİ YALANLADI

Artan bu haberler sonrası Alman pilotun ailesinden iddialara cevap geldi.

Schumacher'in son durumu hakkında yine bilgi vermekten kaçınan bir aile üyesi, ameliyatın koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

7 yıldır yatağa bağlı yaşayan 51 yaşındaki efsane sürücünün kas atrofisi ve osteoporozu yaşadığı bildirilmişti.

Dr. Menasche, kök hücre ameliyatının güvenli olduğunu ancak bunun beyin üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt olmadığını söylemişti.

TEDAVİNİN SONUÇLARI BELİRSİZ

Beyin cerrahı Dr. Nicola Acciari ise "Amacımız Michael'in sinir sistemini yenilemek. Son 20 yılda bilim kök hücre tedavisi alanında büyük ilerleme kaydetti. Ancak bu, insan beyni hakkında hala çok az şey bildiğimiz gerçeğini değiştirmez. Bu tedavinin hangi sonuçları getireceğini söyleyemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ferrari eski takım müdürü Jean Todt "Geçen yıl Schumi ile İsviçre'deki evinde bir yarış izledik. Vazgeçmiyor ve savaşmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Schumacher'in eski takım arkadaşı Felipe Massa ise "Ne durumda olduğunu biliyorum. Zor bir aşamada ama ona ve ailesine saygı duymalıyız. Ailesi bir açıklama yapmazken ben kimim de Schumacher'in sağlık durumuyla konuşacağım" demişti.

(Hürriyet)