Dünyaca ünlü efsanevi Alman pilot Michael Schumacher için olay sözler! Eski takım arkadaşı verdiği röportajda efsane pilot için ilginç ifadeler kullandı.

Formula 1'in ve Ferrari'nin efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor.

Efsane Alman pilot Schumacher, kayak yaptığı sırada kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Efsane isim tam 7 yıldır kimseyle iletişim kuramadı ve sadece ailesinin görebileceği şekilde izole edildi.

Michael Schumacher o günden beri İsviçre'deki lüks evlerinde özel bakımla hayata tutunuyordu. Fakat Schumacher ailesi 2017'de iklim olarak sıcak olan bir yeri tercih ederek İspanya'nın Mallorca adasında bir malikane satın almıştı.

Bu malikane daha önce Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'e aitti. Adanın Andraxt bölgesindeki Villa Yasmin adlı malikanede 2 yüzme havuzu, dev bir bahçe, helipad ve 15 bin metrekare alana sahip deniz manzaralı bir toprağa sahip.

Efsane pilotun son sağlık durumu merak edilirken Eski Renault ve Benetton takım patronu Flavio Briatore'nin eski eşi Elisabetta Gregoraci'den sürpriz bir açıklama gelmişti.

Önceki gün İtalya'da Big Brother programına katılan Gregoraci, Schumacher için şu sözleri söylemişti; Aileyi sadece 3 kişi ziyaret edebiliyor ve bu kişilerin kim olduklarını biliyorum.

"İspanya'ya taşındılar ve eşi Corinna, onun için evde bir hastane kurdu. Konuşamıyor, sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor." demişti.

7 yıldır yatağa bağlı yaşayan 51 yaşındaki efsane sürücünün kas atrofisi ve osteoporozu yaşadığı bildirilmişti. Ferrari eski takım müdürü Jean Todt ise "Geçen yıl Schumi ile İsviçre'deki evinde bir yarış izledik. Vazgeçmiyor ve savaşmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Schumacher'in eski takım arkadaşı Felipe Massa ise "Ne durumda olduğunu biliyorum. Zor bir aşamada ama ona ve ailesine saygı duymalıyız. Ailesi bir açıklama yapmazken ben kimim de Schumacher'in sağlık durumuyla konuşacağım" demişti.

Eski Mercedes CEO’su Nick Fry, yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher hakkında yapılan olumsuz yorumları reddetti ve aksine çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Michael Schumacher, Mercedes’te yarıştığı 2010-2012 yılları arasında istediği sonuçları almayı başaramadı ancak takımın spordaki ilk yıllarında Alman ekibin gelişimine önemli bir katkıda bulundu.

Geçmişte Schumacher’in sadece kendisini düşündüğü ve takım oyuncusu olmadığı gibi olumsuz yorumlar vardı.

Ancak daha önce Nico Rosberg’in “psikolojik savaş” yorumlarını reddeden Nick Fry, Alman pilotun gerçek bir takım oyuncusu olduğunu söyledi.

Fry, Schumacher için şu ifadeleri kullandı; İnsanlar Michael'ı her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman olarak nitelendirmeyi seviyorlar. Benim gözlemlediğim şey bu.

Nick Fry ayrıca Schumacher için, "Ama aksine tamamen dürüst şekilde söyleyebilirim ki, bunu hiç görmedim" şeklinde konuştu.

Nick Fry, Mercedes'e büyük katkıda bulunan efsane Alman pilot için, "Gördüğüm tek şey, harika bir takım oyuncusu ve takım adamı olan çok iyi bir insan olmasıydı." ifadelerini kullandı.

Schumacher için farklı ifadeler kullananları da tanıdığını belirten Fry, “Tam tersi olanları da gördüm. Formula 1'e ilk girdiğimde Jacques Villeneuve ile çalıştım.” dedi.

Fry, Schumacher için “Kimseyle konuşmak zorunda kalmamak için kaskıyla araca giriyordu ve bunu yapmaktan çok memnundu. Mekanikerlerle hiçbir ilişkisi yoktu.” dedi.