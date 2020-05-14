Michael Schumacher hasta yatağında bile kazanmaya devam ediyor

Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından bir tür bitkisel hayatta yaşamını sürdüren Michael Schumacher, hasta yatağında da olsa Formula 1'e bir kez daha damga vurdu. Dünyanın 1 numaralı motor sporları yarışı Formula 1 Dünya Şampiyonası, 70. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutlarken, organizasyonun efsane pilotu bu tarihi günde de öne çıkan isim olmayı başardı.
Formula 1 resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla, 10 gün önce bir anket çalışması başlattı ve şampiyonanın 70 yıllık tarihindeki en etkili ismin kim olduğuna yönelik bir kamuoyu araştırması başlattı. Formula 1 resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla, 10 gün önce bir anket çalışması başlattı ve şampiyonanın 70 yıllık tarihindeki en etkili ismin kim olduğuna yönelik bir kamuoyu araştırması başlattı.
Birbirleriyle elemeli bir şekilde eşleştirilen figürlerden finale iki isim kaldı. Formula 1'i 40 yıl yöneten ve ismi artık bu yarışla özdeşleşen organizasyonun patronu Bernie Ecclestone ile bu yarıştaki şampiyonluk rekoru henüz kırılamayan efsane pilot Michael Schumacher finale kaldı. inal oylamasında eski Alman pilot oyların yüzde 61'ini alırken, Ecclestone yüzde 39'da kaldı. Michael Schumacher, Formula 1'in 70 yıllık tarihindeki en etkili isim seçildi.
(Milliyet)
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