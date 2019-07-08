Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Michael Frey'e Çaykur Rizespor ve Genk talip oldu

Sarı lacivertlilerin geçen yıl transfer ettiği ancak beklentilerin altında performans sergilediği için göndermeyi planladığı Michael Frey'e gelen teklifler yönetimi hem sevindirdi hem de şaşırttı.

Ersun Yanal'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği ve gönderilmesini talep ettiği Frey'e talipler çıktı.

Sarı lacivertli yönetimin, "Bu performansla nasıl göndereceğiz" şeklindeki düşüncelerinin aksine İsviçreli futbolcuya teklifler gelmeye başladı.

FutbolArena'nın haberine göre Çaykur Rizespor ve Genk kulüpleri oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifler karşısında hem şaşırdığı hem de mutlu olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frey için 2,6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

MICHAEL FREY KİMDİR?

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan Frey, Lille, Luzern, Zürich ve Fenerbahçe'de forma giydi. Sarı lacivertlilerde geçen sezon 5 gol atan Frey'in sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.