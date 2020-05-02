Michael Frey: Şu anda Fenerbahçe ve Nürnberg'i düşünmüyorum

Frey şu ifadeleri kullandı:
“Tekrar normal şekilde futbola dönmeyi dört gözle bekliyorum. Şu anda elimizde ne varsa, onunla yetiniyoruz. Çok çalışıyoruz takım olarak, salonda da ağırlık kaldırıyoruz. Böyle çalışmak güzel değil ama devam ediyorum.
“SEYİRCİSİZ DE OLSA OYNANSIN”
Maçların taraftarlarla birlikte oynanmasını isterim ancak seyircisiz de olsa oynanması, hiç oynanmamasından daha iyidir. Umarım bu sezonu bir şekilde sona erdirebiliriz.
Oyuncularla aramızda ne olacağını tartışıyoruz, nasıl devam edeceğimize bakıyoruz. Biz fit kalmak için çalışıyoruz ve tekrar başladığında hazır olacağız. Bizim işimiz futbol oynamak ve mesleğimizin gereğini yapacağız.
“BEN FUTBOL OYNAMAK İÇİN DOĞDUM”
Futbol dünyasında büyük değişiklikler olacaktır. Ancak sahadaki oyun aynı kalacak. Ben futbol oynamak için doğdum, küçük bir çocukken bunu fark ettim. Futbolun dışında yaşananlar da önemli ancak benim bu oyuna olan sevgimi hiçbir şey etkileyemez.
“FENERBAHÇE’Yİ DÜŞÜNMÜYORUM”
Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum. Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda.”
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.
Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezonun ilk transfer hedefi olarak bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Villarreal'in gözden çıkardığı Arjantinli savunmacı Ramiro Funes Mori'yi kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak. 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay'ın "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu.