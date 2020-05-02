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aksam.com.tr
  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:05
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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:05

Michael Frey: Şu anda Fenerbahçe ve Nürnberg'i düşünmüyorum

Michael Frey: Şu anda Fenerbahçe ve Nürnberg'i düşünmüyorum

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Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg forması giyen Michael Frey, koronavirüsün futbol üzerindeki etkileri ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Frey şu ifadeleri kullandı:

“Tekrar normal şekilde futbola dönmeyi dört gözle bekliyorum. Şu anda elimizde ne varsa, onunla yetiniyoruz. Çok çalışıyoruz takım olarak, salonda da ağırlık kaldırıyoruz. Böyle çalışmak güzel değil ama devam ediyorum.

“SEYİRCİSİZ DE OLSA OYNANSIN”

Maçların taraftarlarla birlikte oynanmasını isterim ancak seyircisiz de olsa oynanması, hiç oynanmamasından daha iyidir. Umarım bu sezonu bir şekilde sona erdirebiliriz.

Oyuncularla aramızda ne olacağını tartışıyoruz, nasıl devam edeceğimize bakıyoruz. Biz fit kalmak için çalışıyoruz ve tekrar başladığında hazır olacağız. Bizim işimiz futbol oynamak ve mesleğimizin gereğini yapacağız.

“BEN FUTBOL OYNAMAK İÇİN DOĞDUM”

Futbol dünyasında büyük değişiklikler olacaktır. Ancak sahadaki oyun aynı kalacak. Ben futbol oynamak için doğdum, küçük bir çocukken bunu fark ettim. Futbolun dışında yaşananlar da önemli ancak benim bu oyuna olan sevgimi hiçbir şey etkileyemez.

“FENERBAHÇE’Yİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum. Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda.”

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