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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 16:02
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 16:02

Michael Frey, Nürnberg-Sandhausen maçına damga vurdu

Michael Frey, Nürnberg-Sandhausen maçına damga vurdu

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Almanya Bundesliga 2'de Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in kiralık olarak forma giydiği Nürnberg, sahasında Sandhausen'i 2-0 mağlup etti. Maçta bir de golü bulunan Frey, gördüğü kırmızı kartla maça damgasını vurdu.

Almanya Bundesliga 2'de, Nürnberg Max-Morlock-Stadion'da Sandhausen'i konuk etti. Maçın henüz başında, dakika 12'de ol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Fenerbahçe'den kiralık olarak Nürnberg'e giden Michael Frey şık bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Frey 15. dakikada hakem Martin Thomsen tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

İkinci yarıya da ev sahibi Nürnberg golle başladı. 52. dakikada Johannes Geis'in savunma arkasına gönderdiği topta Sandhausen'i bire bir yakalayan Hack, rakibine şık bir çalım atıp kaleciyle karşı karşıya kaldı ve köşeye şık bir şut atarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Mücadelenin 2. yarısında konuk ekip Sandhausen 64. dakikada Leart Paqarada'yla penaltı kaçırdı.

15. dakikada sarı kart gören Michael Frey, 77. dakikada rakibine sert müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Nürnberg, Sandhausen evinde 2-0'a geçti. Maça damgasını vuran isim ise bir gol atıp kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey oldu.

(Fanatik)

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