Michael Frey, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Karantina sürecinden sonra yeniden antrenmanlara başladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Frey, bunun muhteşem bir duygu olduğunu anlattı.
"YENİDEN ÇİME AYAK BASMAK HARİKA BİR DUYGU"
Yeniden çime ayak basmak, takımla birlikte antrenman yapmak uzun süren karantina sürecinden sonra harika bir duygu. Dört duvar arasında bireysel çalıştığın zaman buna pek de antrenman demek doğru olmazdı çünkü. Tekrar sahada ikili mücadelelere başladığımızda mutlu olacağım çünkü bu futbolun bir parçası ancak kurallara saygı duyuyor ve buna göre hareket ediyoruz.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK MİSİN?
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmem var. Her gün deli gibi çalışacağım. Hazır olmak için çok çalışacağım. Dünya şu anda bambaşka problemlerle uğraşıyor. Bir futbolunun geleceğinden daha önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Kolay değil. Şu anda bu konuları henüz konuşmadık.
Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.
Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
Kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle bir bir maaş indirmine gittiği dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adları Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.