Michael Frey, Almanya'da güzel başladı
Nürnberg'in Fenerbahçe'den kiraladığı Michael Frey, Alman ekibinin formasıyla çıktığı ikinci lig maçında asist yaptı.
Bundesliga 2'de Nürnberg ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, maça 11'de başladı.
Nürnberg sahasında ağırladığı Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin ilk golünde asisti yapanm isim ise Frey oldu.
Heidenheim savunmasına zor anlar yaşatan Frey, 82 dakika sahada kaldı. Nürnberg, Bundesliga'da 2'de ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.
(Sporx)