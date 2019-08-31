Michael Frey, Almanya'da güzel başladı

Bundesliga 2'de Nürnberg ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, maça 11'de başladı.

Nürnberg sahasında ağırladığı Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin ilk golünde asisti yapanm isim ise Frey oldu.

Heidenheim savunmasına zor anlar yaşatan Frey, 82 dakika sahada kaldı. Nürnberg, Bundesliga'da 2'de ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.

(Sporx)