Michael Bradley'den Trump'a olay sözler: 'Liderlik vasfı yok'

ABD'nin Minnesota şehrinre George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 gündür gerçekleşen protestoları eleştirmesi ve protestocular için yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.
Spor dünyasından da Trump'a eleştiriler gelmiş, özellikle NBA yıldızları duruma sert tepki göstermişti.
Trump'a spor dünyasından bir tepki de uzun yıllar ABD milli takımının kaptanlığını yapan ve şu anda Toronto'da forma giyen Michael Bradley oldu.
Bradley, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan ırkçılık karşıtı protestoları eleştiren Donald Trump hakkında ağır sözler kullandı."BOMBOŞ BİR BAŞKANIMIZ VAR"
Tecrübeli futbolcu şöyle konuştu;
Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey göremiyorum.
Trump'ın liderlik vasfı yok. Üç buçuk yıldır koltuklarında oturan ve Trump'ın işlediği her suça ortaklık eden senatörlerde de hiçbir liderlik görmüyorum. Hepsi oturmuş izliyor.
Çok sinirliyim! Dehşete düştüm, üzgünüm. Bu sistemin değişmesi için elimden geleni yapmakta kararlıyım. Bu kötülükler bitmek zorunda ve hepimiz bu değişimin parçası olmalıyız.
UMARIM BİR DAHA BAŞKAN OLMAZ
Çok basit bir şey var. Eğer bunları düzeltme şansımız olursa bir daha Trump başkan olamaz.
Kasım ayında seçim var, insanların sandık başına gidip sadece kendileri için iyi olanı, kendi statüleri, kendi işleri, kendi vergileri için iyi olanı değil de bundan daha fazlasını düşünmelerini umuyorum.
Umarım insanlar sandık başına gidebilir ve birçok yönden ülkemizin ve demokrasimizin geleceğinin tehlikede olduğunu anlayabilirler. Demokrasimiz tehlikede! (Hürriyet)
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