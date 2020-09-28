  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Miami Heat, NBA finaline yükselerek Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu

Miami Heat, NBA finaline yükselerek Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu

Paylaş

Boston Celtics'i 125-113 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalini 4-2 kazanarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

NBA play-off'larına, Heat ile Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisinin 6. maçıyla devam edildi. Son çeyrekteki oyunuyla sahadan 125-113 galip ayrılan Heat, 2014'ten bu yana ilk, tarihinde 6. kez Doğu Konferansı'nın şampiyonu oldu.

Heat'i galibiyete, 32 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı. 22 sayı, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve kenardan gelerek 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üreten Tyler Herro, galibiyette önemli rol oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, Jayson Tatum'ın 24 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Marcus Smart'ın 20 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker'ın 20 sayı, 5 asistlik performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasındaki NBA final serisinin ilk maçı, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 04.00'te oynanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Derbi sonrası ayrılık kararı!
Derbi sonrası ayrılık kararı!

Derbi sonrası ayrılık kararı!

Galatasaray'a ceza yolda
Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray'a ceza yolda

Sessiz derbi, sessiz bitti
Sessiz derbi, sessiz bitti

Sessiz derbi, sessiz bitti

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Terim: ‘Çok müsait pozisyonlar yakaladık‘
Terim: ‘Çok müsait pozisyonlar yakaladık‘

Terim: ‘Çok müsait pozisyonlar yakaladık‘

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Erol Bulut: ‘Kazanmak için her şeyi yaptık‘
Erol Bulut: ‘Kazanmak için her şeyi yaptık‘

Erol Bulut: ‘Kazanmak için her şeyi yaptık‘

Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından maçı değerlendirdi.

‘Şu kadroyla yenemiyorsan kusura bakma‘
‘Şu kadroyla yenemiyorsan kusura bakma‘

‘Şu kadroyla yenemiyorsan kusura bakma‘

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.

Dilmen: ‘F.Bahçe taraftarı mutsuz değil‘
Dilmen: ‘F.Bahçe taraftarı mutsuz değil‘

Dilmen: ‘F.Bahçe taraftarı mutsuz değil‘

0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.

Muslera'nın acı günü
Muslera'nın acı günü

Muslera'nın acı günü

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti
Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.