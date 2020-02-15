  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:50
  • |
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:50

MHK'nın eski başkanlarından Hilmi Ok, yaşamını yitirdi

MHK'nın eski başkanlarından Hilmi Ok, yaşamını yitirdi

Paylaş

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, vefat etti.

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden biri olan FIFA kokartlı Ok, 1932 yılında doğmuş ve 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev yaparak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Merhum Hilmi Ok’un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Edin Visca ligde üst üste 88. maçına çıkarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı

title

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler! 'Tek çıkış yolumuz bağış kampanyası'

title

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira

Kupa Maçının Oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı´nın Zemini Karla Kaplandı

SPOR GÜNDEMİ

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler! İkiyüzlülük vurgusu
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler! İkiyüzlülük vurgusu

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler! İkiyüzlülük vurgusu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Maça 1 gün kala ayrılık haberi! Yüzde 250 karla gönderiliyor
Maça 1 gün kala ayrılık haberi! Yüzde 250 karla gönderiliyor

Maça 1 gün kala ayrılık haberi! Yüzde 250 karla gönderiliyor

Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! 'Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi...'
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! 'Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi...'

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! 'Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi...'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Önder Özen: Bu ikisinin Beşiktaş'a katkısı yok
Önder Özen: Bu ikisinin Beşiktaş'a katkısı yok

Önder Özen: Bu ikisinin Beşiktaş'a katkısı yok

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır!
Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır!

Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır!

Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor!
Süper Lig devi bombayı patlatıyor!

Süper Lig devi bombayı patlatıyor!

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.

Adem Büyük'te sürpriz detay! 'Pektemek'i değil onu alalım'
Adem Büyük'te sürpriz detay! 'Pektemek'i değil onu alalım'

Adem Büyük'te sürpriz detay! 'Pektemek'i değil onu alalım'

Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.