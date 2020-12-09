MHK'dan Ali Palabıyık'a şok!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.