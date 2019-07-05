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MHK'de görev dağımı yapıldı

MHK'de görev dağımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Zekeriya Alp başkanlığındaki ilk toplantısını yapan MHK'de görev dağılımı gerçekleştirildi.

MHK'de görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Zekeriya Alp

Başkan vekili: Oğuz Sarvan

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen

Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin

Plaj futbolu, futsal, BAL ve kadın hakemler sorumlusu: Zihni Aksoy

1. Bölge sorumlusu: Ahmet Şahin

2. Bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım

3. Bölge sorumlusu: Zihni Aksoy

4. Bölge sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge sorumlusu: Hamza Işın

6. Bölge sorumlusu: Turgay Güdü

7. Bölge sorumlusu: Murat Ilgaz

8. Bölge sorumlusu: Hamza Işın

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