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  3. MHK yeni sezonda Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek

MHK yeni sezonda Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek

MHK yeni sezonda Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek

Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 43 kişilik üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı.

Zekiriya Alp başkanlığındaki MHK yeni dönemde üst klasman hakem sayısını artırdı. Gelecek sezon 43'e çıkan üst klasman hakemleri arasında geçtiğimiz yıl sıkça tartışılan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı. 

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