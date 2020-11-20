MHK Danışmanı Uilenberg'ten Ersin Destanoğlu görüşü

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından verilen eğitimlerde, son 4 haftada yaşanılan önemli pozisyonlar masaya yatırıldı. Ligin 8’inci haftasında F.Bahçe-Konya maçında Pelkas’ın golünün, Valencia’nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle VAR ile iptal edilmesi ve G.Antep-Beşiktaş maçında kaleci Ersin’in atılması da gündeme geldi. Uilenberg’in, F.Bahçe-Konya maçında yaşanan pozisyon ile ilgili “VAR’dan verilen görüntüler kararın verilmesi için yetersiz. Net bir görüntü yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, G.Antep-Beşiktaş maçında kaleci Ersin’in hatalı bir kararla oyun dışında kaldığı da dile getirildi. G.Antep-Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve F.Bahçe-Konya maçının hakemi Ali Şansalan bu hafta orta hakem olarak ligde görev alamadı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.