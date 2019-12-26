MHK Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç vermedi

AKŞAM

SÜPER Lig’de ilk yarının son karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Listede dikkat çeken en önemli ayrıntı, Cüneyt Çakır ile Mete Kalkavan’a maç verilmemesiydi. Kadıköy’de geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlara imza atan orta hakem Cüneyt Çakır ile aynı müsabakanın VAR hakemi Mete Kalkavan bu hafta kızağa çekildi.