Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8283
  • 6,4066
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'ye imza atması Galatasaray'ı karıştırdı

Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'ye imza atması Galatasaray'ı karıştırdı

Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'ye imza atması Galatasaray'ı karıştırdı

Fatih Terim'in kesin olarak takımda görmek istediği Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'yle anlaşması Galatasaray'ı kaosa sürükledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Başakşehir’den Antalyaspor’a kiralanan ve 27 maçta 14 gol 1 asistle tecrübesini konuşturan Mevlüt Erdinç’in Fenerbahçe’ye imza atması Fatih Terim ile yönetimin arasını iyice gerdi.

'FALCAO TAMAM DA YA DİĞER BÖLGELER?'

1-1 biten Konyaspor maçından sonra Falcao’nun maliyetinden bahseden ve ‘stoper lazım, orta sahaya adam lazım’ açıklamalarını yapan Fatih Terim’in serzenişlerini kulak ardı yapan Mustafa Cengiz, deneyimli çalıştırıcının sabrını taşırırken, teknik heyet tarafından alternatif forvet olarak görülen Mevlüt’ün Fenerbahçe’ye kaptırılması Galatasaray’ı kaosa sürükledi.

GALATASARAY KAYSERİ'DE PUAN KAYBEDERSE...

Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, Ahmet Bulut ve Jorge Mendes’le birlikte 1,5 aydır Falcao mesaisi yapan yönetimin, takımda gerçekten eksik kalan bölgeleri ihmal etmesi Fatih Terim’i hayrete düşürürken, Başkan Cengiz ile Terim’in Kayserispor maçından sonra masaya oturacakları ve geniş çaplı bir durum değerlendirmesi yapacakları öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam, 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı, Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı S

Dehşet anları kamerada! 1,5 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ballı karbonat karışımı neye iyi gelir?

Tarihi Erzurum Kalesi'nde 8 asırlık su isale hattı bulundu