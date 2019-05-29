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29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:10 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:10

Mevlüt Erdinç Medipol Başakşehir'e geri dönüyor

Mevlüt Erdinç Medipol Başakşehir'e geri dönüyor

Medipol Başakşehir sezon başında Antalyaspor’a kiralanan Mevlüt Erdinç’i gelecek sezon kadroda tutma kararı aldı.

Turuncu-Lacivertliler yüksek maliyeti olan ve istenen performansı ortaya koyamayan Adebayor ve Demba Ba ile devam etmeyecek. Bu oyuncuları satacak olan Başakşehir, Mevlüt’ün yanına bir golcü daha alacak. Mevlüt bu sezon Antalya’da 12 gol atarken, Başakşehir’in 3 forveti, Adebayor, Demba Ba ve Bajic toplamda 9 golde kaldılar.

(Star)

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