Mevlüt Erdinç, Galatasaray'a haber yolladı

SPOR GÜNDEMİ

Türk futbol tarihine geçen transfer! Bu iş bitti... Türk futbol tarihine geçen transfer! Bu iş bitti... Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro'luk teklifte bulundu.

PSG'nin golcüsü adım adım Türkiye'ye... Bir de sürpriz var! PSG'nin golcüsü adım adım Türkiye'ye... Bir de sürpriz var! Listesindeki oyuncularda maliyete takılan Fenerbahçe, 2 yeni ismi gündeme aldı. Çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, PSG'nin göndermek istediği Kamerunlu forvet Choupo Moting ve Leipzig'de forma giyen orta saha Stefan Ilsanker'e yöneldi.

Dorukhan Toköz'e La Liga'dan dev talip Dorukhan Toköz'e La Liga'dan dev talip Kara Kartal'ın genç yıldızına İtalyan kulüplerinin ardından bir dünya devi talip oldu. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli isme 8 milyon euroluk teklif Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli isme 8 milyon euroluk teklif Jailson için tam altı kulüp fiyat sordu, Fenerbahçe hep aynı yanıtı verdi: 12 milyon Euro.

Ali Koç transferi bitirmek için gitti! Ali Koç transferi bitirmek için gitti! F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

Deniz Türüç transferinde son dakika şoku Deniz Türüç transferinde son dakika şoku Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.