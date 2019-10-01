Mevlüt Erdinç: Galatasaray da büyük ama Fenerbahçe daha büyük

Fenerbahçe forması giyen Mevlüt Erdinç, Fransız basınına bugün oynanacak olan Galatasaray - Paris SG maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Mevlüt Erdinç; "Galatasaray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri ancak Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu son dönemde çok büyük bir gelişme gösterdi. Türkiye liginde harika futbolcular var, yeni statlar yapıldı, futbol için uygun şartlar var ve taraftarlar çok ateşli. Galatasaray ile PSG arasında harika bir maç olacak, çünkü iki takım da kazanmak isteyecek. İki takımın da çok kaliteli futbolcuları var ancak PSG'nin şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray stadında çok ateşli bir atmosfer olacak ancak PSG kadrosundaki tüm futbolcular bu atmosferin üstesinden gelebilecek tecrübeye sahip" dedi.

Bir dönem PSG forması da giyen Mevlüt Erdinç, "PSG'ye çok yakınım, çocukluğumdan bu yana PSG forması giymek istemiştim ve bunu başardım. Paris'e transfer olmadan önce bazı Fransız takımları da beni istemişti ancak bana Paris'ten teklif gelince başka bir ihtimal söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.

(Sporx)